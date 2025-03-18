天文台料6月或之前踏入風季　全年熱帶氣旋5至8個

天文台預料，本港今年有機會於6月或之前踏入風季，10月或之後風季結束；進入本港500公里範圍內的熱帶氣旋數目為正常至偏多，約5至8個。隨氣候持續暖化，預料本港今年全年平均氣溫較正常高，本港全年雨量接近正常，介乎2,100至2,700毫米，但本港仍有機會受暴雨及局部地區大雨影響，提醒市民應為風雨季做好準備。

天文台台長陳栢緯指出，去年是有記錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達攝氏24.8度，較1991至2020年正常值高攝氏1.3度，全年平均最低氣溫攝氏22.8度及平均最高氣溫攝氏27.3度，分別為有記錄以來最高及第二高。他續指，去年全年共11個月較正常溫暖，當中4月及10月出現破紀錄的月平均氣溫。

陳栢緯表示，隨着雨季來臨，將加強天文台網站及流動應用程式「我的天文台」上雷達及衞星圖像服務，其中128及256公里範圍雷達圖像更新頻率，會由現時每12分鐘加密至每6分鐘一次；而64公里範圍除現時離海平面3公里高的降兩率圖像外，亦會增設2公里高的圖像，讓市民更好掌握大氣低層的降雨情況，最快未來一兩個月推出。