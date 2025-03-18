僱員再培訓局不設學歷上限　首兩個月3.4萬人報名　大學學歷佔12%

港府上年年尾發表施政報告，其中一項是將僱員再培訓局重新定位，今年1月起開始不設學歷上限全民培訓，增加至少16.5萬個培訓學額，即有學位的人士有需要都可以入讀。僱員再培訓局(ERB)今日(18日)表示，在今年擴大服務後，今年首兩個月約有3.4萬人報名，較去年同期增加了6%，當中佔大學學歷的人數約4,000個，佔約12%，直言這是一個比較大的比例。

僱員再培訓局今日於浸大禮堂舉行「ERB年度頒獎禮2024-25」，今屆共頒發逾百個獎項，包括15個導師及20個學員獲得獎項。獲頒傑出學員獎的謝志永曾在泳池管理工作有十多年，工作主要負責泳池的日常管理和幫忙保養維修，惟泳池在疫情期間長期關閉，工作不穩定，故開始想將來的出路。謝指自小對電機的工作有興趣的，決定報讀由ERB及港燈合辦的發電廠見習技術員基礎證書度身剖造課程，課程會教實務技能、再生能源應用，以及工業安全，在完成該課程便順利成為港燈的見習技術員，負責燃媒和燃氣機組的電機和儀器等。他稱公司鼓勵員工持續進修、不斷增值自己，現正修讀理的電機工程學工學士兼讀課程，希望成為一名工程師，可以幫助社會。

另一名ERB畢業學員趙嘉敏具學位學歷、從事金融服務業逾10年，隨着社會發展和工作模式轉變，遂於去年透過ERB的創科愛增值計劃，修讀黃讀制區塊鏈應用開發證書及網上商業基礎證書課程，現正修讀生成式人工智慧商業應用證書課程，希望透過持續學習，掌握新技能。

僱員再培訓局指，今年初已通過ERB審批並待刊憲程序完成後，將有間高等教育院校機構加入 ERB 委任培訓機構行列，包括香港恒生大學、香港教育大學專業及職業教育與終身學習研究所」，以及香港大學專進修學院，就策略性的行業範疇開辦技能提升及通用技能培訓課程，包括創新科技相關課程，以及就可持續發展範疇開辦課程。

ERB指去年已向政府提交全方位檢討報告，該報告有提及短中長建議措施，當中今年已推出的短期措施，包括ERB會與高等院校合作、推出技能管理過程服務等。至於中長期的措施方面，ERB今年委任了顧問做一個策略性檢討，例如研究若與不同院校或團體合作，是否要優化有閞制度等。