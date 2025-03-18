嗇色園監院李耀輝　獲選第六批國家級非物質文化遺產代表性傳承人

國家文化和旅遊部於今年3月12日公布第六批國家級非物質文化遺產代表性傳承人名單，全國共有942人獲選，其中包括兩名香港代表，分別為黃大仙信俗傳承人嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長， MH，以及西貢坑口客家舞麒麟傳承人劉錦棠。

黃大仙信俗起源於浙江金華地區，明清之際傳入嶺南。本港的黃大仙信俗追溯於1915年。1921年嗇色園正式成立，虔奉赤松黃大仙師，尊崇儒、釋、道三教，並以「普濟勸善」為宗旨。經過百年傳承，時至今日，黃大仙信仰發展出宗教與慈善結合的特色，致力宣道弘法、育才興學、安老護耆及救濟扶傷等多元化公益服務，體現「普濟勸善、有求必應」的精神。

李耀輝博士, 榮譽院士(EdUHK), MH於1985年加入嗇色園黃大仙祠，並於2006年起出任嗇色園黃大仙祠監院至今。他致力弘揚黃大仙師信俗文化，曾擔任香港理工大學「中國文化學系」講師，又編修科儀經本，主要研究儒、釋、道三教。

在李耀輝監院的帶領下，黃大仙信俗於2014年被列入為第四批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》。嗇色園更於2021年成立黃大仙信俗文化館，向世界各地旅客弘揚香港黃大仙信俗。除了負責嗇色園宗教事務，李耀輝監院亦積極參與公益活動，發揚黃大仙師「普濟勸善」的精神。

嗇色園衷心祝賀李耀輝監院榮獲黃大仙信俗傳承人之殊榮，亦祝賀劉錦棠先生成為西貢坑口客家舞麒麟代表性傳承人，祈為文化傳承一起出力。未來，嗇色園將持續致力保育黃大仙信俗文化，並向各地的善信與旅客推廣，期望「黃大仙信俗」能夠走向國際。