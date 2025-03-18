內地網購直運香港　議員憂食品安全　促當局多作抽驗

要守護市民健康，食物安全非常重要。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（18日）開會討論食安中心的食物監測計劃，當中有部分議員對跨境網購的食物安全表示關注，認為當局應針對近年內地網購平台開通免運、直郵至香港的食品需多作抽檢；亦有議員對有市民自攜內地大閘蟹入口香港表示擔心，質疑當局可如何執法，及討論應否放寬內地來港大閘蟹的標準。

議員梁文廣表示，近年市民興起內地網購，今年更有3個港人常用的內地網購平台開通免運直郵食品來港，據他本人經驗更可直郵一些乳酪、芝士等需要冷藏的奶類製品，關注當局是否有進行抽查、或是抽查會否有困難。議員楊永杰促請當局應多加留意跨境網購食品安全，並加強市民集運食品的抽驗。

議員何俊賢則對內地來港出售的大閘蟹問題表示關注，他指雖然當局難以監控市民「自用」並跨境帶貨來港的大閘蟹，「你（食安中心）覺得佢（市民）自用啫，但其實佢用嚟出售，你可以點處理呢啲問題？」，擔心當局或難以執法。而議員張宇人亦批評，現時本港對大閘蟹的要求遠高於其他國家的標準，導致本港大閘蟹價格高企，反問「幾時先有平啲嘅大閘蟹食？」

食物環境衞生署食物安全中心食物安全專員黃宏回應表示，一直都與香港海關有進行聯合行動，去年亦有於本港部分跨境網購自提點進行抽檢，大部分均屬於市民自用而非銷售用途。黃又強調，食安中心一直都有關注網購食品，而禽類、蛋及肉類等均屬高風險食品，當局亦有向市民宣傳生肉不可自攜直入香港。至於大閘蟹方面，黃則指明白市民大眾的關心，一向有與海關進行聯合行動執法，確保大閘蟹來源與其貨品及證明文件相配。