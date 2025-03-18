涉向近80名工人收取約67萬元回佣　三跑前「工頭」罪成囚兩年

香港國際機場第三跑道項目分判商的一名前「工頭」，涉嫌向近80名工人收取合共約67萬港元回佣，當得悉獲廉政公署調查時又要求工人否認曾支付回佣。該名前工頭其後被廉署檢控，並於早前承認串謀使代理人接受利益及串謀意圖妨礙司法公正等3罪，今(18日)被區院暫委法官羅志霖判處入獄兩年。羅官斥責被告收賄的行為剝削工人，且妨礙調查有損法治精神，但認為其行為並沒有對本案的調查造成影響。

50歲被告鄧國梁，為德鑄工程有限公司(德鑄)的時任「工頭」，早前承認2項串謀使代理人接受利益及1項串謀意圖妨礙司法公正罪。法官指被告在未有獲得德鑄的同意下，向工人收回佣是剝削的行為，並帶來不良風氣，令工程費用出現攀升的風險，而所涉款項約67萬港元，犯案時間亦長達近9個月。而被告亦曾作出影響司法制度的行為，但考慮到沒有複雜的犯案部署等，故判處被告監禁2年並頒令被告須向德鑄償還涉款共67.5萬港元。

案情指，鄧國梁於2020年6月至2021年3月期間，指示另外兩名「工頭」及其他工人，向近80名木工、雜工、索具裝配工人及電工，收取每個工作天賄款40港元至400港元，合共約67萬港元。廉署經調查發現，該等工人因害怕失去工作而不情願地向鄧支付賄款。鄧在2021年3月被捕後，指示另一名「工頭」停止向工人收取回佣，亦告知他須要求工人否認曾支付回佣，該工頭遂與10多名工人在地盤更衣室會面。同案的另外兩名工頭，早前已承認控罪，並被判囚3個月。

案件編號：DCCC 759/2023