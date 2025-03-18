香港故宮中國飲食文化特別展揭幕　逾百珍貴文物亮相

香港故宮文化博物館「流動的盛宴——中國飲食文化」特別展今日(18日)揭幕，展出逾110件珍貴文物，深入探索食物器具、飲食習慣和傳統風俗的演變，呈現中國千姿百態的飲食文化和生活面貌。此次展覽共分為四個單元，分別探討飲食器具在精神、文化與空間中的移動。展覽於明日(19日)至6月18日在香港故宮文化博物館展廳8向公眾開放。

在第一單元「跨越生死——禮食同源」中以各個朝代的祭祀及陪葬飲食器具為代表，展現了烹飪器具、食器與酒器以不同形式跨越生死之界。其中，西周時期的「作父丁尊」是一件重要的青銅盛酒器，其上的銘文表明這件酒器是為祭祀父親而作，體現了當時祭獻祖先及溝通神靈的功能。

第二單元中「跨越文化——胡食風尚」則以中華與外國文化的交流切入，這段時期飲食器皿造型的變化清晰反映出中國文化與其他文化的交流和互鑒。其中唐代的「駱駝」三彩釉陶俑不僅反映了當時絲綢之路上的貿易和文化交流，也展示了外來的胡食如何影響中國的飲食傳統。還有源於地中海地區「角形杯」，在漢唐時期就已經西亞等地傳入中國，其獅子圖樣則為唐代常見題材。

第三單元，「跨越山水——遊宴之樂」則展示古代描繪的歷史遊宴場景。明代的「赤壁夜遊圖」刺繡作品是本單元的亮點，生動地再現了蘇軾與友人在赤壁遊覽並宴飲的場景，獲罪被貶則是促成遊宴的原因之一，透過美景與美食可抒發胸懷。最後，第四單元聚焦傳承，通過讓觀眾於虛擬餐桌上模擬點餐，藉觀賞不同菜式的烹調過程，回顧食器的前世今生和使用方法。