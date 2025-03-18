床褥被評非常硬　海馬牌狠批無知　消委會稱測試嚴謹

消委會測試14款雙人床褥時發現，一款「海馬牌」泡膠床褥「非常硬」，承托表現較遜色，壓力分布亦較不平均，指久睡或會引致臀部疼痛，獲最低評分。海馬牌其後狠評消委會不懂選擇來測試，不應用軟硬適中的標準強加於極硬床褥上。消委會今(18日)回應指，測試樣本時已選擇帶有柔軟面層「硬」的一面作測試，又說廠商並無標示兩面床褥的硬度，重申測試嚴謹，已選擇受歡迎產品。

海馬牌昨回應消委會報告指，因市面沒有極硬床褥的標準，認為該會不應用軟硬適中的測試標準強加於海馬牌極硬床褥上，而海馬牌亦有軟硬適中床褥，批評消委會不懂選擇來測試，並提言如有任何誤會，將保留法律追究權利。

消委會今表示，在是次雙人床褥測試中，已考慮到「中等硬度」及「硬」的型號在本港較為普遍及受歡迎，因此挑選各品牌的相關型號作測試。床褥樣本的厚度均需介乎約7吋至10吋，尺寸約6呎3吋x4呎半，盡量保持樣本間的一致性，而泡膠床褥樣本則主要選擇以高密度海綿製造的物料。

該會續指，生產商產品廣告聲稱，床褥樣本的兩面硬度有所不同，一面為「硬」，另一面為「特硬」，然而由於實驗室進行測試時並無發現樣本有標示「硬」或「特硬」，故此，以帶有柔軟面層「硬」的一面、而非不帶面層「特硬」的另一面進行測試。測試結果（包括硬度、承托表現及舒適度等）亦於發表報告前提供予生產商參考及作出回應。

消委會又說，文章亦強調每人的身形、體重、喜好以及對床褥軟硬的感覺都不同，消費者宜親身試睡再按個人需要及睡眠習慣等選擇合適的型號，重申已設嚴謹機制，從不同零售點及網上平台搜羅本港最常見的品牌及型號進行產品測試。

報告提到，「海馬牌」或因床褥無法貼合模型的身體曲線，以致身體部分位置與床褥之間出現較大空隙，未能對該些部位提供足夠的承托；床褥壓力亦較集中於測試模型的臀部，除影響舒適度外，久睡或會引致臀部疼痛；床褥點彈力低，對腰部的承托較差，因此整體僅得3點評分，為測試最低評分產品。