昂坪360聯乘經典港漫《牛仔》　市集化身漫畫世界吸引遊客

昂坪360於今年復活節帶來經典本地漫畫《牛仔》主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」，並與9位本地藝術家攜手復刻一代香港人心中經典，為黑白漫畫以色彩斑斕的創新元素注入新意，將昂坪市集變成漫畫世界，把香港獨特藝術創作推廣給本地及海外賓客。

昂坪市集圓形廣場將於本月28日至5月25日設置「牛仔」復活節主題大型裝置，同時在昂坪市集的不同角落，展示由9位本地藝術家重新演繹的「牛仔」立體雕塑和平面藝術品。裝置中的三大立體雕像，由頭戴應節兔耳朵的「牛仔」和小狗，一起追逐着手持復活蛋的「契爺」，附以活潑跳脫的復活蛋及《牛仔》漫畫書布景，令賓客有若踏進漫畫世界。

昂坪360又將推出節日限定的「我的牛仔」尋蛋遊戲，賓客在指定地點「打卡」後，可獲得昂坪360聯乘「牛仔」復活節主題禮品。在復活節4月18日至21日，及5月1日至5日小黃金周期間，凡持有小童來回纜車門票即可免費換領 「我的牛仔」尋蛋遊戲卡乙張。只要找出4個分布於昂坪市集的「牛仔」打卡點並集齊蓋印，即可獲得「牛仔」聯乘昂坪360復活節主題禮品。