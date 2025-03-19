騙徒新招數　假冒名經濟學家教炒股詐騙

香港大學鄭裕彤基金講席教授陳志武早前發聲明，指有人冒用他的名義組建「志清會」，以股票投資為名實施詐騙，強調與騙徒無任何關聯，呼籲公眾切勿受騙。《紅星新聞》披露騙徒以「萬人大建倉」炒股作招徠，並以高明的前期鋪墊手段讓對象步入陷阱。

北京的王先生向陳志武核實求助稱，早前通過網絡平台名為「Yo信」的軟件後，拉入名為「第七屆志清會實戰群」，群內有自稱「陳志武」的人每日分享股市分析。王先生稱，炒股群吸引炒股套路非常高明，例如免費郵寄盜版書籍、群內簽到送禮品等。直到2月底3月初，「陳志武」向參與者發送申請「智慧金融VIP」帳號的邀請，稱開戶即可獲轉帳1萬元人民幣（約1.08萬港元）投資額度。據一名成功選中的參與者聊天紀錄顯示，「智慧金融」客服要求在30分鐘內向指定銀行卡號轉帳，以完成上述投資額度充值。

有金融反詐業內人士指出，騙徒以免費提供投資額度為誘餌，吸引參與者資金匯入特定帳戶用於炒股，具有典型的類似「殺豬盤」的詐騙套路。北京市公安局海淀分局一名民警了解事件情況後表示，可初步判斷是一個騙局。陳志武稱，目前不清楚具體有多少人參與、涉多少資金以及多少人遭受損失，他希望能盡快讓被騙者知曉真相，避免他們遭受進一步損失。