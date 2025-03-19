餐廳職員拒讓導盲犬進入　「棋哥燒鵝」發聲明致歉

社交平台近日流傳熱話，多名盲人帶同導盲犬於本周一(17日)下午約5時，前往位於天后的燒味餐廳「棋哥燒鵝」用餐，未料被職員拒絕讓導盲犬入內，事主一行5人幾經解釋不果，最終報案求助，警員到場調解後，將事件列作「投訴」處理，事件引起網民討論。

事主其後在社交平台發文，形容當時職員態度強硬，當時他們一行人向職員解釋導盲犬受《殘疾歧視條例》保障，惟仍遭無視拒絕接待，並指職員態度不禮貌，要求事主一行人離開。文中續指，警員到場後連番勸告，惟職員仍然頑固拒絕，事件最終擾攘逾半小時。事主認為餐廳公然歧視導盲犬，無視法例，強調將向平機會作正式投訴。

涉事餐廳「棋哥燒鵝」於昨晚(18日)在社交平台發文，指就事件深感歉意，澄清事件屬個別同事誤解，已針對事件發出內部通知，並加強對所有員工的教育和培訓，以確保類似情況不再發生。強調店舖歡迎導盲犬入內，並致力於為所有顧客提供無障礙的服務，將於3月19日在店舖內張貼告示，明確表示對導盲犬的歡迎。東網記者今晨到訪現場，店門外已張貼有關標示，店員稱經理今日休假，對事件拒絕回應。

根據《殘疾歧視條例》（第487章），任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。而《食物業規例》（第132X章）第10B條則規定任何人不得攜帶狗隻進入食物業處所的同時，亦明確訂明為完全或局部失明人士充當嚮導的狗隻則屬例外。