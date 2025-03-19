消息指簡樸房認證費有早鳥優惠　現餘30個月租約不可簽新約

政府計劃在今年內推展規管簡樸房，以取締劣質劏房。東網接獲消息指，為鼓勵認證及推動進度，當局會設鼓勵及優惠措施，包括愈早認證可獲免認證費用；而對於業界建議放寬面向天井窗戶的劏房方面，當局或會有條件接納圍封天井窗戶；至於現時剩餘30至36個月時間的租約，當局擬要求不可簽署新約，直至業主改裝並認證成合資格簡樸房。有議員認為，若當局落實上述措施，料有助加快規管簡樸房，亦可防止市場突然萎縮動盪，租戶或無家可歸。

早前房屋局會見傳媒時曾透露，計劃會將登記期及寬限期延長，當中登記期約為12個月，寬限期為36個月，合共4年。而天井問題方面，由於有業界人士向當局反映並非所有四邊圍封的天井都不通風，擔心若此類劏房被禁將牽連甚廣，當局有意放寬可以打掃及有定期清潔的圍封天井劏房，據知，當局擬會規定天井頂部不能密封，最底層需有入口可進出清理保持衞生，面向此類天井的劏房可作留存認證為簡樸房。

認證方面，有消息人士透露，當局在認證費方面或會設立鼓勵措施，目前預料認證費用或會介乎1,000至3,000港元，由房屋屋收取，若愈早認證為合資格簡樸房，有機會認證費用全免；而若是一個單位被劏成多間，則有可能採認證費遞減的方式，即認證第一間簡樸房後，同一單位內的其他房間可能有減價。而若同一單位只有兩份租約，則有可能獲得豁免。不過，消息指當局或仍需就認證費收費諮詢財庫局意見後，再作決定。

另外，簽約方面，當局或會要求現時剩餘30至36個月時間的租約不能再簽新約，以避免業主「賺到盡」，當局可能會要求業主在簽新約前需完成認證為合資格簡樸房後，才可再簽新約，以免業主以租約未完為由拖延改裝或認證。

議員陳家珮表示，早前曾接獲不少劏房戶求助，擔心因應條例會導致無家可歸，若局方落實放寬措施，相信能避免劏房戶無辜迫遷。她又稱，單憑懲罰措施或未能保障所有持份者，故建議「又獎下又罰下」，例如認證費在首12個月都有優惠，但承認可能會影響庫房收入，當局要平衡雙方利益。

議員梁文廣則表示，若當局在認證費方面提供優惠，相信有助部分小本經營的業主減輕壓力，他亦歡迎當局可能放寬天井的規定，坦言若規限窗戶不可面向圍封天井，擔心不少租客或難找單位，部分單位或被迫退出市場，此造法能有效減少市場震盪。

目前局方計劃會於下周三（26日）在立法會前廳交流會討論簡樸房規管制度的最新情況，並於本月31日舉行房屋事務委員會會議，商討簡樸房規管制度建議方案。