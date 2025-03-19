聯廈聯管助三無大廈業主管理樓宇　政府：無法團攤分維修費更高

為改善舊樓的管理及安全，政府計劃推出為期1年的「聯廈聯管」試驗計劃，最快6月推行。當局指有關計劃是希望為「三無大廈」業主提供一條龍服務，協助他們成立業主立案法團，以及尋找專業物管公司，協助更好保養和管理自己的物業，又提醒沒有業主立案法團的大廈若出問題，每名業主攤分的費用可能更高。

民政及青年事務局局長麥美娟在電台節目中指現時是適合的時間推出計劃，除因大廈管理專業顧問服務計劃已推展至全港18區外，政府完善了地區治理及重塑區議會亦都為計劃提供了契機。

她指以往區議員只需在區內拿取數千票便能在選舉勝出，涉及大廈法團的問題既困難又複雜，當中牽涉好多利益，如果介入可能會「得罪人」，因此當時的區議員寧願做其他事情取票。但重塑後的區議會，由民政專員擔任區議會主席，就可以帶領區議員一同參與地區治理，而樓宇管理對市民來說是切身的事。

針對聯廈聯管試驗計劃，她強調在物業管理問題上，政府角色是為業主提供支援，最重要始終是業主要覺醒，做好自己物業資產管理。她重申希望業主明白，不要以為大廈沒有業主立案法團，當大廈出問題時就不關自己事，相反每名業主同樣要攤分有關費用，屆時支出可能更高。

她指若這些業主能夠成立法團，透過「聯廈聯管」計劃，尋找專業物管公司管理，將一些小問題解決，以免進一步惡化，將可為他們節省更多時間和金錢。

對於施政報告提出恒常化「關愛隊」，並增加資助金額5成，她指未來會檢視關愛隊服務範圍和範疇，並會為隊員提供培訓，但她強調關愛隊始終是義工，不能夠代替專業部門提供服務。