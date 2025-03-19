雙雙提堂　火炭謀殺案涉案女子准保釋　被捕男子涉另一傷人案須還押

火炭穗禾路早前發生命案，一名52歲姓譚男子街頭遇襲，送院後不治。一名懷疑在逃男子的女友，被指協助男友潛逃。她被控明知地誤導警務人員及意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯兩罪。另外，一名76歲男子亦涉嫌串謀謀殺被捕。不過，他暫未因謀殺案被起訴。反而因被指牽涉較早前發生的一宗傷人案而被控串謀傷人罪，案中事主同樣是上述姓譚男子。兩宗案件今（19日）均在沙田法院提訊。兩被告暫毋須答辯，押後至5月15日再訊。女被告准保釋，男被告須還押。

首案涉及29歲女被告陳宝瑜，報稱任職護士。庭上所見，她身材頗矮小。她被控於2025年3月16日，在上水萃雲路永寧村151 號1樓明知地提供虛假資料，即提供一名謀殺案疑犯男子陳永康的虛假行蹤，以誤導警員14904劉鎮東。她另被控於同日，在香港，當男子陳永康干犯可逮捕的罪行，即謀殺，而他相信該人就該可逮捕罪行有罪，並在無合理辯解的情況下，意圖妨礙拘捕或檢控該人。控方反對被告保釋，裁判官最終批准她以2萬港元保釋，期間不得離港，不可接觸在逃男子陳永康，每星期到警署報到一次。

次案涉及76歲男被告黃子謙，他報稱為退休人士。控罪指他於2025年1月15日，在旺角砵蘭街380號鑽石樓地下「廣東燒味餐廳」外，與兩名男子串謀非法及惡意傷害譚偉東。控方同樣反對被告保釋。辯方有保釋申請，但最終被拒絕。兩宗案件均押後至5月15日再訊，以便執法部門進一步調查。據了解，本案事主譚偉東，便是火炭穗禾路命案死者。

案件編號：STCC1036/2025