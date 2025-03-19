大灣區航空4.15增張家界及桂林直航航班　內地航點增至5個

近年不少港人熱愛到內地旅遊，當中山林美景受到遊客青睞。大灣區航空今日(19日)宣布，將推出張家界及桂林定期航班服務，進一步拓展內地飛行網絡。兩條直航航線將於今年4月15日投入服務。來往香港與張家界的航線每周提供3班航班，而桂林航線則為每周兩班，料內地航點增至5個。

擁有壯麗奇特的天然地貌的張家界，位於湖南省西北部，主要景點包括武陵源風景區，此風景區由張家界國家森林公園等多個旅遊景區組成。橫跨張家界大峽谷的玻璃橋全長430米，乃全球最長及最高的玻璃橋，為遊客帶來震撼的觀光體驗。武陵源風景區於1992年獲聯合國教科文組織列入「世界遺產」名冊上。

至於另一新航點，有「桂林山水甲天下」美譽的廣西桂林，位於廣西壯族自治區東北部，向來以秀麗自然景致而聞名中外。桂林擁有不少著名旅遊景點，最為人所熟悉的包括灕江、象鼻山、日月雙塔景區、七星景區、靖江王府、陽朔公園、大榕樹等。桂林早於1982年便已獲國務院列入「國家歷史文化名城」首批名單之中。

上述兩條新航線（有待政府批核）的航班詳情，當中香港往張家界航班每個星期三班，分別在周二、周四及周六出發，而來往桂林的航班則在周二及周六啟航，兩個新航點的航行時間均約兩小時。大灣區航空目前提供的內地航班服務包括舟山、黃山及宜昌，連同今次新增的兩個航點，內地航點增至5個。