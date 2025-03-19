向境外情報機關出賣國家秘密　工程師判死

國家安全部周三（19日）公布，近期國家安全機關破獲一宗科研單位工作人員私自複製，並向境外間諜情報機關出賣大量國家秘密的間諜案件，最終因間諜罪、非法提供國家秘密罪判處死刑，剝奪政治權利終身。

任職科研院所助理工程師的劉某自認受不公平待遇沒有得到重用和提拔，對單位懷恨在心。離職前私自複製、留存經手的大量涉密資料，準備伺機報復、要挾領導。劉某離職後進入投資機構工作，為滿足貪欲違反從業準則，借用父母、親友名義設立多個賬戶瘋狂炒股，多次借錢甚至利用信用卡非法套現等方式投資高風險金融產品。投資失敗後不僅沒有迷途知返，萌生投敵叛國、倒賣情報的邪念。

劉某為了逃避偵查，把交易目標鎖定為某境外間諜情報機關，他將涉密電子資料拆分打包、建立資料目錄，同時開通多個平台賬戶收取贓款。劉某購買非實名IC卡和數張SIM卡，使用化名並利用暗號暗語接頭。境外間諜情報機關以極低費用騙取涉密資料後中斷聯繫，劉某其後再度攜帶涉密資料出境兜售，半年時間秘密輾轉多個國家。國家安全機關掌握情況後抓捕劉某，他對所犯罪行供認不諱。