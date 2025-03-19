特殊幼兒中心截至去年2431人正輪候　23/24年度平均等一年半

特殊幼兒中心服務輪候時間長一直為人詬病。當局表示，過去5年特殊幼兒中心每年輪候人數維持過千人，2023/24年度需苦等逾一年半才可接受服務。

勞工及福利局局長孫玉菡今日(19日)回覆議員質詢指，截至今年1月底，全港有50所特殊幼兒中心包括6間住宿特殊幼兒中心，為年齡介乎2歲至6歲有中度至嚴重程度殘疾的幼兒提供全日的訓練和照顧。過去5年特殊幼兒中心每年輪候人數維持過千人，2024/25年度，截至去年12月31日，有2,431人正輪候；當中以黃大仙及西貢區的等候人數最多，為300人；其次則為九龍城及油尖旺有239人；而中西南及離島亦有233人。

勞福局表示，由於平均輪候時間按財政年度計算，即由每年的4月1日至翌年的3月31日，因此目前未能提供2024年度的數字。而服務的平均輪候時間在2023/24年度要等上19.2月，即逾一年半才可獲服務名額。局方指出，為了讓有特殊需要的兒童盡早獲得訓練及支援，他們可在輪候特殊幼兒中心服務期間同時申請及接受早期教育及訓練中心或到校學前康復服務過渡服務，直至獲得編配特殊幼兒中心服務。到校學前康復服務的跨專業服務團隊亦會為參與服務的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的教師／幼兒工作員提供支援。