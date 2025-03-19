本港都市固體廢物連跌3年　去年385萬公噸較2021年減7.5%

環境及生態局今日(10日)在社交網站公布最新數據，指本港都市固體廢物每日平均棄置量，自2021年後連續3年持續下降。當局提供的圖表顯示，都市固體廢物難日平均棄置量在2021年，即今屆政府前，是11,358公噸，由2022年開始已持續下降至2024年的平均每日10,510公噸，較2023年減少了3.4%，比2021年減少共7.5%，政府預計都市固體廢物數量下降趨勢會持續。

當局指，以全年計算，都市固體廢物由2023年約397萬公噸，減少至去年約385萬公噸，減少了約12.6萬公噸。惟環保署在2025/26《財政預算案》的總目開支分析中，顯示2024年堆填區接收的廢物量較2023年只減少約3.8萬公噸，當局解釋是因為堆填區接收的廢物包括都市固體廢物、建築廢物和特殊廢物，而去年的建築廢物的棄置量有所上升，因而導致整體廢物棄置量的減幅，不及都市固體廢物棄置量的減幅。

現時本港各項建築工程產生的建築廢物，大約90%已經在地重用或用作填料，餘下需要在堆填區處置的建築廢物，數量會受本地商業周期影響。政府各項協助小型工程收集建築廢物，以避免非法棄置的計劃亦會增加堆填區處置的建築廢物。