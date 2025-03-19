議員指外國旅客入境時間長排長龍　當局：觀感上排隊人數多

議員就便利旅客訪港的通關措施今日(19日)在立法會提出質詢，認為以直升機和私人飛機作試點引入空運「一地兩檢」，可鞏固本港航空樞地位，並促進低空經濟發展。有2名議員提出，現時外國旅客入境時間較長、大排長龍大問題。當局回應稱，觀感上排隊人數多是因為櫃枱數目多，會靈活調配人手。

旅遊界議員姚柏良就私人飛機「一地兩檢」、帶動對直升機服務的需求、為機場商務旅客增設快速通道在立法會提出質詢。運輸及物流局局長陳美寶表示，現時粵港兩地有4個符合條件的機場或直升機起降點，為提升跨境旅客的總轉便利，香港國際機場去年3月推出「商務與民航機中轉直達服務」，讓旅客直接前往轉乘民航客機，節省3分之1時間。

姚柏良認為以直升機和私人飛機作試點引入空運「一地兩檢」，可鞏固本港航空樞地位，並促進低空經濟發展，又指旅客出入境清關會影響其對該城市的印象，因此便捷高效的機場服務重要，現時有業界反映外國客排隊時間長的問題，關注是否有中長期解決方法。

當局指入境會靈活調配人手，包括在繁忙時間加開檢查櫃位和自動通道，現時有108條檢查櫃位，又要求機管局派人維持秩序。當局又指，有增設e通道等自助通關設施，鼓勵旅客使用自助通道減輕傳統櫃位負擔，現時有26條相關通道。當局表示有和機管局合作，調控旅客進入入境大堂的速度，避免過量旅客同時進入大堂、紓緩壓力。

議員周浩鼎指現時海外旅客「排長龍」及一般市民「行得好快」形成強烈對比。當局指初步研究發現，中午至傍晚時間較多旅客客入境，「約莫有3分之1時間有大概46.2%旅客係個段時間入境」。當局指95%旅客能在15分鐘內完成清關，最長也不會超過30分鐘。

當局續稱，「觀感上面可能係覺得有好多人（外國客）排咗喺個櫃位前面，因為確實我哋櫃枱嘅數目係多，我哋（有）108個櫃台。」當局續指，進行入境審查時有很多因素，例如個別人士入境甄別須時。