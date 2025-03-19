網絡安全事故急增50%　議員關注攻擊者會否定性為恐怖分子

立法會今日(19日)恢復二讀辯論《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》。法律界議員林新強指關鍵基礎設施的運作，高度依賴互聯網、電腦系統同智慧設備，系統性風險不容忽視，指草案仍有改進空間，又關注攻擊網絡安全的涉案人士會否被定性為恐怖分子。

條例草案列出8個規管界別，包括資訊科技、能源、銀行和金融服務、交通、醫護服務、電訊及廣播等，以及維持關鍵的社會和經濟活動的設施，例如大型體育表演場地、科研園區等。這些機構的關鍵基礎設施營運者，要遵守三類法定責任，包括要設立電腦系統安全管理部門；定期進行風險評估、審核和演練；當有電腦系統安全事故發生時，營運者須在指定時間內向政府報告。

草案亦都訂明，如果營運者沒有履行法定責任，最高可罰款500萬港元；如果是持續罪行，每日額外罰款5萬至10萬港元。

林引述政府資料，香港網絡安全事故數字急劇上升，由2023年的7,752宗，2024年則是11,330宗，增幅接近五成，情況值得警惕。他憂慮網絡安全事故一旦成為常態，到底當局有否足夠的應對預案？雖然條例草案賦權專員要求關鍵基礎設施的營運者做出補救行為，但草案條文內並無任何針對賦權專員直接接管受侵害系統的規定，當營運商受到關鍵電腦系统攻擊，根據條例草案，只需營運商作出報告，即使政府有意伸出援手，但依草案條文，營運商作出報告之後亦有權拒絕政府插手處理，就算政府見到有問題，亦無權接管營運商去處理問題。他認為需盡快諮詢及完善法例，讓政府可以盡早介入，將影響同損失降到最低。

他又指智能汽車的控制系統，應該要被視為「關鍵基礎設施」的關鍵電腦系統，所有在本地銷售的智能汽車，都應該符合統一嘅網絡安全標準，並且要定期檢查同更新系統，確保漏洞不會讓黑客有機可乘。政府應主動同製造商合作，建立資訊共享同應急處理嘅機制，確保出問題時可以即時應對。

法案委員會主席簡慧敏指條例草案向被指定的關鍵基礎設施營辦者施加法定要求，確保其採取適當措施保護其關鍵電腦系統，減低因網絡攻擊等手段，導致必要服務或關鍵社會經濟活動被干擾或破壞的可能性。

議員葛珮帆支持條例草案，指出網絡安全性是國家安全的要素，又引述執法部門數據指，2023年的科技罪案組先58億港元，近年政府部門和公私營機構亦有被攻擊情況。她表示，地緣政治風險及國際案例亦是令人警惕，顯示關鍵基礎設施是國家安全的新戰場。她建議實務守則的應急標準要符合「ISO22301國制標準」，亦要參照「NIST Cybersecurity Framework」風險評估機制。她建議強制關鍵崗位人員每年接受一定時數培訓，建立基於「NICE框架」的能力矩陣，以及做演練。她又說「瞬間信息記錄」對搜證重要，但以往或有員工急於重啟系統令記錄被消除，令搜證變得困難。她又說要參考「GDPR第28條」，制定安全評估指引。

議員鄧飛認為雖然教育並非受規管界別，但保護基礎建設與打造國際教育樞紐直接相關，教育數字化轉型及資料、基建依靠基礎設施及其安全性。他說不少教育或研究機構需要依靠安全網絡環境，本港要吸引全球學者、學生、教育機構進駐香港，因此教育界對網絡安全的需求愈來愈高。他又認為近年電騙猖獗，部分針對大學生，因此教授、學生的個人資料也是敏感信息，認為做好保障也有好處。

商界議員廖長江表示，網絡安全是國家安全的一個重要領域，無論是國家安全或香港作為一個國際城市，條例草案都是不可或缺，而保護關鍵基礎設施的電腦系統安全，可以增強香港的安全性和韌性，有助提升香港的國際形象，建設成為國際創科中心。