博愛醫院前主席洗錢罪脫「好開心」　官指警覺性低未必知參與騙案

博愛醫院前主席蕭炎坤被指涉倫敦金詐騙案，並利用其銀行戶口替詐騙集團洗黑錢逾265萬港元。蕭昨日(18日)否認一項洗黑錢罪受審，今日(19日)在區院獲判無罪。法官指，蕭炎坤警覺性低，極為疏忽及不智，無疑屬自招嫌疑，未必知道參與騙案，裁定被告罪名不成立。蕭炎坤裁決後表示「好開心」，算是還了自己一個清白。

78歲被告蕭炎坤，報稱退休人士。他被控在2018年2月7日至2019年2月26日之間，以智金集團名義，在華僑永亨銀行的帳戶中，知道總額為194,488.01港元、302,548.28美元、21,500澳元的全部或部分、直接或間接代表任何人的可公訴罪行得益，而仍處理該財產。據控方開案陳詞指，被告於2018年2月以智金集團董事身份，在華僑永亨銀行開設一個綜合理財銀行戶口，並在開立帳戶時，提及智金為黃金經銷商。被告為智金的唯一董事及股東，案發期間該戶口曾收取多筆不明款項。

控方指，其中一筆13萬美元匯款更涉及新西蘭籍匯款人報稱遭受投資騙案，在交友網站認識一名聲稱是匯彰環球集團代理人的女士後，被游說來港投資。他向涉案銀行戶口匯款後款項不翼而飛。調查發現，2018年9月至11月間，被告持有的涉案戶口共接收逾30萬美元、約兩萬澳元及約20萬元的來歷不明款項。其後，被告於同年10月至12月間，從涉案戶口提走共約270萬港元。

被告警誡下稱，經朋友介紹認識一名叫林萬璋的人，被告因應林的要求成立智金，但未有參與任何智金業務及其戶口運作。調查亦顯示林萬璋為匯彰環球集團有限公司的唯一股東和董事。法官裁決時指，被告跟林萬璋非親非故，只是相識不久的生意夥伴，質疑被告怎會如此天真相信安排沒有問題。不過，法官接納，站在被告角度，可能真的不知道正參與騙案。雖然被告極為不知，但控方未能在毫無合理疑點下證明，被告必然知悉處理的是有問題的財產，裁定被告罪名不成立。

案件編號：DCCC 605/2023