帶12歲女童回家非禮　掀校服捏胸摸腿錫面　七旬翁還押至4.28判刑

七旬翁前年在街上遇到年僅12歲、孫兒的女同學，籍詞帶她去麥當勞，實際上卻把她帶往深水埗住所，不但讚她身材好，不諱言「好鍾意你呢啲乖女」，更上下其手摸胸摸腳。涉案七旬翁今（19日）在區域法院承認一項非禮罪，須還押至4月28日求情及判刑，期間，法庭會為他索取背景、精神及心理報告。

70歲被告方永靈，承認於2023年6月23日，在深水埗元州街一單位內非禮女童X。同意案情指，X事發時12歲，被告的孫兒與X是同學，被告與X相識約一個月。案發當日下午3時許，X放學後見到被告，被告提議帶她去麥當勞。X起初拒絕，被告游說下終肯跟被告走。前往麥當勞途中，被告卻帶X到其位於元州街的住所。期間，被告擁抱X，親吻X的面部，讚X「身材好好」、「爺爺好鍾意你呢啲乖女」。

案情續指，被告在梳化攬X的腰，先隔校服捏X胸部，再伸手入校服和內衣。X要求被告停手，被告沒有理會，反而用力捏X胸部，並試圖掀起X的校服，摸X的大腿及下體，但不成功。整個過程歷時約3分鐘。兩人離開單位後，被告又趁等交通燈時，拍X的臀部，並叫X不要將事件告知別人。翌日，X向學校講述事件。事件報警處理。被告被捕，警誡下承認知道錯，謂「我唔應該摸阿妹」。

案件編號：DCCC 361/2024