議員舉《東方》報道油塘水泥廠停牌續運作　斥違規者走法律罅

政府修例針對打擊無牌指明工序作業及落實最新空氣質素指標檢討。立法會今日(19日)三讀通過《2024年空氣污染管制(修訂)條例草案》，法案委員會主席鄧家彪指過去《東方日報》曾頭版報道，油塘某間水泥廠停牌但依然營運，形容當局「執法無能，迫人食塵」。

鄧家彪指法例是防君子，難防小人，有些違規違法的營辦商會用盡程序上的空隙和漏洞，繼續經營。一旦條例獲得通過並於4月11日生效，就變成「執法賦能，杜絕食塵」，希望環境及生態局、環保署、食環署及運輸署等相關行政部門，同心協力做好舉報、搜證、執法，解決困擾觀塘和油塘的地區治理問題。他指法例有鎮攝力，因《空氣污染管制條例》是加入封廠、截水截電和截斷燃料，擅闖者會有刑事責任。

他強調只有當非法經營者本身的牌照，因為經常違規而被行政當局吊銷，並且在相關委員會上訴失敗後，違規經營者亦繼續經營，署方才會考慮提出封廠令的通知，而政府亦作出一些修訂，如對已張貼的封閉通知書作出干擾，亦有刑事責任，因此他是對法案有信心，認為法案的生效後，能有效令到油塘或整個觀塘常受傳媒關注的地區治理的環境衞生問題，甚至交通黑點問題能夠得到整治。

由於混凝土是城市發展必需的建築材料，難以跨境採購，他希望環境及生態局、發展局及業界做好溝通，以靈活角度讓混凝土業界可以在香港繼續經營，同時要加強他們守法守規的意識，因許多新發展尤其是北部都會區，以至將軍澳132和137區將會進行大型的填海建設，希望當局能夠做好整個布局，並且和業界好好溝通，令到持牌的業界經營者守法，注重和居民的關係。