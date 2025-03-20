「按症收費」或增醫患矛盾　病人嘆加價影響求醫意欲

港府正就公營醫療收費進行檢討，急症室病人面臨「按症收費」。廣華醫院急症室的病人對此各有看法，有病人擔心分流及不同收費問題或更增醫患矛盾。陪同太太到來求醫的戚先生說，「好容易有拗撬」，令前線醫護人員難做，尤其護士及病人助理等更會被病人質疑，「你又唔係醫生，我點解要聽你講」。

戚先生與太太輪候約1小時後獲安排見醫生，太太需留院觀察，連同處理入院程序一共要近5小時。他認同公院急症室的確有部分濫用情況，贊成「加價」，但希望加幅不會太高，他說：「市民亦唔係貪過癮嚟(醫院)，好多都有需要」，又指私家診所的醫療及檢查費用太貴。

市民游女士因女兒被家具擊傷而頭痛，帶她到公立醫院門診求診，她認為加價一定會影響自己及家人的求醫意欲，直言「我不嬲都唔想嚟(急症室)，不過出面照片(放射檢查)好貴」，就算日後部分急症室、放射檢查服務等加價，有需要她還是會到急症室求醫。至於如何分辨病情是緊急、非緊急，游女士直言難以分辨，「我認為自己係緊急，咁姑娘又話你唔緊急」。

另一名因嚴重感冒求診的黃女士則稱，近幾年都沒有看過醫生，亦不太認識其他醫療服務，今次「又發燒又驚風」，故到廣華醫院急症室求診，惟輪候近3、4個小時仍未見到醫生。對於醫院收費檢討，她認為「加啲錢就無所謂」，又指日後仍會繼續到急症室求醫。