中關村論壇年會本月底舉行　AI大模型成焦點

國務院新聞辦公室周五（20日）在記者會上宣布，2025中關村論壇年會將於本月27日至31日在北京舉辦。今屆以「新質生產力與全球科技合作」為主題，聚焦人工智能（AI）大模型、具身智能、量子科技、生物醫藥、6G、腦機接口等前沿領域。

本屆論壇年會除邀請全球頂尖科學家和知名企業家發表主題演講，又將首次發布「中國科學十大進展」。30多家國際組織與機構將主辦、承辦18場平行論壇，以高規格對話促進深層次合作。本屆論壇年會將繼續推出人工智能主題日，舉辦未來人工智能先鋒論壇等活動。

北京市副市長靳偉在記者會稱，本屆論壇年會將深度融合人形機械人、AI、綠色低碳等前沿科技。當中將依託AI大模型，打造「中關村論壇智能體」，應用AI同傳系統，利用聲紋識別和語音擬合技術，實現演講者用母語演講原聲進行同傳翻譯，相當於一個人用多種語言演講。人形機械人將成為本屆論壇年會的智能助手，現身於迎賓、交流、主持、表演、服務等場景，15家企業、近100個代表性機械人將活躍在不同角落。