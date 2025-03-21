杭州飛港客機行李架「尿袋」起火　受影響乘客凌晨返港

香港航空一架空中巴士A320客機，航班編號為HX115，本周四(20日)中午12時56分，從杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分降落香港，途中機艙行李架內疑有(俗稱尿袋)的移動充電裝置起火，機艙服務員及乘客合力將火撲滅；客機緊急降落福州長樂機場。涉事客機上載有160名乘客和8名機組人員，事件沒有造成傷亡。據悉，事發時，航機在1萬呎高空飛行。

香港航空安排受影響乘客乘搭另一航機晚上返港，並於今日(21日)凌晨零時55分飛抵香港國際機場。一名從商的姓黃男乘客表示，事發時有乘客不依從空服員指示，機艙較為混亂，他指起火行李架在機頭位置，空服員需在機尾位置拿取兩個小型滅火筒救火，因通道塞滿人，空服員要左閃右避始能步往起火位置撲火，期間兩滅火筒耗盡，空服員及乘客再用飲用水及盒裝果汁淋在起火位置，終將火救熄。

黃先生續指當客機急降福州後，空服員要求乘客不要提取行李逃生，惟大部分乘客未有理會。黃先生表示從未遇過如此情況，發生火警時亦坐在起火地點較遠位置，當知道起火一刻心中亦感到「有D驚」，他憶述當時機艙內火勢不算太大，空服員亦疏散坐在起火行李架下面的乘客到機尾位置暫避，當把火救熄後有少量濃煙充斥機艙，尚幸客機最終安全着陸，有驚無險。

香港航空表示昨日（20日）由杭州飛往香港的HX115航班，疑因行李架內的行李起火而改道並安全降落於福州長樂國際機場。並已即時安排另一航機接載乘客回港，並於今日(21日)凌晨零時54分安全抵達香港國際機場。香港航空對機組人員的迅速處理和乘客的理解與配合表示感謝，將全力配合有關當局進行事件調查，並將繼續以最高的安全標準和服務質量，保障每一位乘客的出行安全。