前警員捲陳年槍擊案　上訴後判囚4年

內蒙古烏蘭察布市四子王旗公安局前副局長邢志強30年前截查一名可疑男子時，開槍射死對方，事後遭控故意殺人罪名，一度被判無期徒刑。案件近日重審，法院以故意傷害罪，改判刑志強有期徒刑4年。

被告刑志強1995年仍在四王子旗公安局出任民警。案情指，他當年6月6日他與友人騎電單車前往打靶時，看到案中死者孟永清正駕駛一部懷疑偷來電單車，遂上前攔截。在此期間，他曾遭孟永清用刀劃傷，於是決定開槍擊，導致對方兩天後死亡。

1995年6月28日，邢志強獲四子王旗公安局局長辦公會議認定其行屬正當防衞，此後轉入公安局刑警大隊工作，2010年升任四子王旗公安局副局長。他2020年被翻舊案，2022年遭控故意殺人罪名，2023年被裁定故意殺人罪罪成，被判無期徒刑。

內蒙古高院2024年3月裁定，原審判決認定部分事實不清，證據不足，故撤銷一審判決，發回烏蘭察布中院重審。同年11月，烏蘭察布中院重審庭審圍繞案發經過、死者生前傷情等方面展開討論，邢志強當時再次強調自己當年的行為屬於正當防衞，不構成故意殺人行為，懇請法庭判其無罪。