當局指醫療收費分5年推改革　重點保障貧急重危人士

港府正就公營醫療收費進行檢討，急症室病人面臨「按症收費」。衞生官員接受傳媒訪問表示，香港醫療深化改革即將推出，相關撥款不會縮減，但會重新分配，目標在5年內完成收費調整，構建更完善的安全網，保障貧困、急症、重症及危殆人士。

衞生官員指改革後，額外收入或節省開支將全數用於提升安全網，降低經濟困難人士的醫療費用豁免門檻，並強化對中產階層在急、重、危情況下的保障，強調公立醫院收費改革將提升容易浪費項目的共付比例，引導市民善用資源。

目前急症室服務每位病人平均成本2,400港元，成本高昂，但部分市民或「貪方便」當作普通門診使用，導致負荷過重。衞生官員表示，急症室收費調整的目的是引導市民珍惜急症室資源，以服務真正的危急病人。急症室收費調整不會對市民造成重大經濟負擔，政府將加強教育，減少濫用情況。此外，政府計劃立法規管私營醫院收費透明度，促進公私營醫療協同發展。

衞生官員又提到，香港將推動大灣區醫療一體化，助力「健康中國2030」戰略，並通過生物醫藥創新、中醫藥國際化及數字醫療聯通，提升區域醫療合作水平