調查指84.5%港打工仔壓力大　77.7%曾超時工作

香港打工仔向來以效率高但工時長見稱。有協會今日(21日)發布最新調查，發現84.5%受訪者時常感到很大的工作壓力；77.7%會有超時工作的情況發生；74.4%者有因工作壓力出現過失眠。

工聯職安健協會會發布《香港在職人士工作壓力調查》的問卷調查，共收集653份有效問卷。結果顯示有84.5%受訪者常感到很大的工作壓力；17.9%受訪者對工作存有高度的擔憂，經常或一直地擔心會失去現時的工作，對工作的穩定經常存有不安全感。協會指今年的調查與2016年的調查相比，有上升的趨勢，反映出全球經濟的低迷使僱員擔心自身的工作會備受衝擊和影響，對工作的得失存有擔憂。

調查顯示77.7%的受訪者會有超時工作的情況發生，其中32.1%表示會經常地要超時工作。73.3%的受訪者仍碰到過工作時間外需要被迫頻繁溝通工作內容。調查指超時工作最頻發生的行業是社區、社會及個人服務業，其次是批發零售、進出口貿易及飲食酒店行業和運輸，倉庫及速遞行業。

此外，調查顯示有74.4%受訪者有因工作壓力出現過失眠及75%人出現肌肉緊張或疼痛狀況。心理方面，61.1%出現頭痛的症狀；78.9%則出現情緒不穩定，表現為心境時好時壞，悲喜不定；69.3%則有情緒低落的狀況。

協會促請政府正視僱員超時工作的情況，參考和研究內地，澳洲和西班牙的法例，就法定正常的每週工時訂立界線；對超時工作的時數制定限制，例法定每週工時44小時，限制超時工作一年內不得多於80小時等。協會不提倡和不鼓勵隱形加班的現象風氣，冀望政府關注和重視僱員休息時間碎片化的情況，以保障在職僱員的休息時間不被佔用，降低因過勞工作引發的健康隱患及職業意外，促進僱員的精神健康。