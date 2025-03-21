邀11小巴線「紅轉綠」僅2線遞交申請　議員質疑支援措施削誘因

運輸署去年推出特選「紅轉綠」計劃，鼓勵同加快紅色小巴轉為綠色專線小巴營運。在今日(21日)立法會交通事務委員會會議中，有議員指署方去年邀請11條小巴線參與計劃，但結果只有2條線遞交申請，關注計劃的成效，又質疑政府支援紅巴的措施，會削弱小巴「紅轉綠」的誘因。運輸署指會同業界繼續溝通，或會擴闊邀請加入計劃的範圍，有關政策的最終目的都是為市民出行提供便利。

綠色小巴是根據固定路線來提供服務，其路線、票價和行車時間表需要得到運輸署的批准，而紅色小巴就沒有規定的路線和行車時間表，可自行釐定票價。現時公共小巴的牌照限額4350個，當中包括3400個綠色專線小巴，其餘的是紅色小巴。公共小巴的載客量在疫情過後，2023和24年兩年當中是大致保持平穩，平均每日的載客量147萬人次，在過去多年都是佔公共交通服務巿場份額約13-14%。

議員陳沛良指政府的交通政策，是希望把現有的紅巴逐步轉為綠巴，以便在監管之下運作，因此推出特選「紅轉綠」計劃，邀請紅巴車隊營運商參與。但11條線當中只審批2條線，關注其餘9 條線的情況。如果有關紅巴屬於「單頭」車，當局如何處理？既然政府希望紅巴轉型為綠巴經營，但又提出不少協助紅巴經營的政策，如取消部份禁區的限制，運用智慧交通基金幫他們開發一些服務系統等，諸如此類的措施會否削弱轉綠巴的誘因？

議員易志明指小巴乘客量不斷下跌，業界經營艱難。過去6年政府推出21條全新專線小巴路線，平均每年只有得3條，未免太少，盼推出更多新的專線，指現時有900多輛紅色小巴，但出了牌約700多輛，即是有200輛是「死車」來的。特選「紅轉綠」計劃，由於許多紅色小巴已加入2元乘車優惠計劃，具有一定的參與條件，可否考慮把署方「欽點」的做法，改為營辦商自由「舉手」加入。

運輸署署長李頌恩回覆，指去年8月推出的特選「紅轉綠」計劃。當時是先邀請 11條現有紅巴路線營辦商，看看他們是否有興趣轉做綠巴，在毋須通過遴選的情況下原線轉做綠巴行走。署方曾考慮過，怎樣選擇這11條線。因為有紅巴營辦商加入長者及殘疾人士的兩元乘車優惠計劃，而參與該計劃亦要受到署方一些監管，如指定收費，而該11條線亦運作超過 5年以上，其實際的營運模式接近綠色專線小巴，「紅轉綠」會比較容易，因此篩選了11條線去參加特選「紅轉綠」計劃。目前有2條線參與，一條是秀茂坪至佐敦，另一條是服務元朗區。署方理解另外9條線最終都沒有遞交申請，可能他們覺得紅巴確實有其靈活性，較為貼近目標乘客群的需要。

李頌恩續指，政府每年都會劃出一些綠巴的路線並拿出來競投，新路線對業界而言，是單頭紅巴轉做綠巴的機會。不過目前的單頭紅巴多數是有組合營辦來營運一條路線，才有足夠的車輛滿足相關的乘客需要。至於議員認為政府種種對紅巴的支援會削弱「紅轉綠」的誘因，她強調政策的最終目的都是為巿民出行提供便利。

政府會努力開辦新線，如果有新的地區規劃，會視乎地區的乘客量或是否短途接駁等服務需要，路線數目則按社區發展狀況。去年第一次做「紅轉綠」是有特定條件的，下一次將怎樣處理，署方聽到有意見要求可否放寬一點，會考慮跟有興趣的營辦者商討。