今年首季錄23人因車禍喪生　下周各區嚴打交通違例

執法部門今日(21日)召開記者會，其中總結2024年有人受傷的交通意外概況，指去年全年總共錄得18,355宗相關意外，並有23,659人因車禍受傷。其中有884人、亦即4%的人士屬嚴重受傷或死亡，數字較2023年減少305人；死者人數由2023年的96人減至88人(下跌8%)，其中所佔行人由62人降至42人(下跌32%)，3項數字均創下歷史新低。

另外，該部門分析今年首3個月的致命交通意外，指本港在該段期間發生21宗奪命車禍，不幸造成23人死亡，數字分別較去年同期上升40%和44%。連串事故中，有11名死者是駕駛人士，包括5名電單車司機、3名貨車司機，以及3名分別駕駛的士、私家車和公營服務車輛的司機，對比去年同期只有2名駕駛者因車禍身亡。

執法部門分析致命交通意外的共通點，歸納為4大主因。第一是「失控」，此點與速度及駕駛技術有關；第二是「危險駕駛行為」，駕駛者在行車時無保持適當跟車距離、胡亂切線及超速；第三是「忽視路面情況」，包括為處理其他事分心，例如手機及送貨單等；第四是「過度疲勞」，駕駛者在疲勞下集中力降低，無法對即時危險作出反應。

此外，今年首3個月有7名行人因車禍死亡，其中65歲以上的長者多達6人(86%)；有5人牽涉亂過馬路。調查人員指出，行人最常捲入致命車禍的原因，包括不遵守交通燈號過路、攝車罅或在大型車輛的盲點走出馬路等。另外，該部門亦留意到有市民會橫跨數條行車線，甚或冒險攀過護欄過路，情況險象環生。

為了打擊不專注駕駛及行人違例事項，執法部門制訂代號「同行者」及「亮景」的專題行動，第一階段已在本月10日至14日展開，期間在全港逾50個地點進行高調教育及宣傳活動，以提高市民的守法和道路安全意識。

第二階段會在下星期展開，該部門會於各區進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，並會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路、無使用行人過設施等違規事項。調查人員重申，相關「執法絕非為追票」，而是希望市民謹慎守法，避免意外。