副總裁女兒起底事件發酵　百度：無員工可觸碰用戶數據

內地搜索引擎百度集團副總裁謝廣軍的女兒起底公開「飯圈」網友私隱、網傳「當事人承認家長給她數據庫」一事持續發酵，百度周四（20日）召開訊息安全溝通會，說明調查過程及結果，強調公司任何職級的員工及高管均無權限觸碰用戶數據。

百度安全負責人陳洋表示，事發後百度調查與審計當事員工的歷史數據申請紀錄、權限紀錄、數據查詢等多項權限和操作日誌，確認其沒百度用戶個人身份訊息的數據權限，也未登錄任何百度數據庫與伺服器。經核實，確認起底訊息並非從百度洩露，全程經過三方現場公證。針對上述網傳訊息，他重申內容不實，相關截圖本身與今次起底無關，而是關於一名博主在平台晒出利是的截圖。

陳洋又詳述百度針對數據安全的多項防護措施，包括在用戶註冊帳號階段即實施假名化處理，對數據實施加密並嚴格隔離敏感數據，建立「基礎防守」、「制度&能力&風險專項」、「稽查&內部審計」三道安全防線。百度表示，在相關政府部門指導下，積極響應和倡議推進反開盒（起底）聯盟的成立，共同加強數據私隱防護，嚴打非法數據竊取及洩露行為。