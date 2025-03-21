當局指郵輪碼頭過往發展「不幸」　營運合約將招標　考慮推青年創業

啟德郵輪碼頭的營運商合約將於2028年屆滿，據文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，政府計劃於今年下半年展開新一輪招標工作。她形容郵輪碼頭過往的發展「有些不幸」，要面對交通等問題，但自她上任以來，便沒有再出現交通配套問題，目前營運商表現屬「可以」。有意見認為郵輪碼頭附屬商業區營運商舖不易，故當局考慮將相關用地用作「創業孵化」，或在無郵輪停泊的日子作表演場地，會參考房委會的「共築‧創業家」計劃。

羅淑佩指，旅遊事務署計劃今年內將邀請有意的營辦商，就空中花園及附屬商業區，提交短期意向書。她指會參考房委會免租商舖，讓青年創業的「共築‧創業家」計劃，希望先刺激人流，但強調不會待碼頭營運商招標完成，才活化旁邊的商業用地。

另外，《文藝創意產業發展藍圖》提出建立主要表演藝團的進出機制。政府正檢討藝團的資助制度，正制訂新的關鍵績效指標(KPI)評核藝團表現，包括藝團知名度及觀眾人次；資助藝團數目或比現時9個多，但不傾向踢走藝團騰出空位，亦不會只由「技術官僚」處理，會有業界或專業人士協助。