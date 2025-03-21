月壤研究新突破　最古老撞擊遺迹成於42.5億年前

內媒周五（21日）報道，中國科學家團隊通過研究嫦娥六號採集返回的月球背面月壤樣本，再次取得重大突破。團隊確定月球最古老、最大的撞擊遺迹南極-艾特肯盆地形成於42.5億年前，為太陽系早期大型撞擊歷史提供初始錨點，對月球科學分析具有重大學術意義。研究論文已在學術期刊《國家科學評論》刊登。

報道指，學界目前主要有兩種方法推測南極-艾特肯盆地形成時間，包括透過撞擊隕石坑統計法獲得的年齡範圍從42.6億年至43.3億年不等；或是透過月球隕石樣本和採自月球正面的月壤樣本研究，發現43.5至43.3億年曾發生過一次全月球熱事件，推測為該盆地大型撞擊事件，惟人類從未獲得來自「第一現場」的樣本實證。

中科院地質與地球物理研究所陳意團隊從5克月壤中，篩選出超過1,600顆少於200微米的岩屑，基於細緻的岩石學分類，再從中挑選出20顆具有代表性的蘇長質岩屑顆粒，展開岩石學、地球化學和年代學研究工作。研究發現，儘管蘇長質岩屑在全岩成分和礦物組成與月球正面月壤樣本中的蘇長岩一致，但在礦物的主、微量元素成分上具明顯區別。

團隊進一步透過岩屑中微小含鋯礦物展開鉛同位素定年分析，辨識出42.5億年和38.7億年兩期撞擊事件。其中42.5億年蘇長岩呈現不同的礦物粒徑和結構，礦物的主、微量元素從粗粒到細粒呈現明顯演化趨勢，顯示它們來自同一撞擊岩漿池不同層位分離結晶產物。為追溯這一古老撞擊成因蘇長岩源區，團隊基於遙感數據展開南極-艾特肯盆地內部及周邊地區大範圍岩性填圖和溯源，發現42.5億年蘇長岩來自該盆地內環的成分異常區，最終確定盆地形成時間，為重塑月球早期一級演化序列提供參考基點和科學依據。