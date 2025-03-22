中國冰川面積60年減26%　7千條小冰川完全消失

中國科學院西北生態環境資源研究院在周五（21日）首個世界冰川日舉行的第三屆全國冰凍圈科學大會上，發布中國第三次冰川編目數據集，成為全球唯一完成三次冰川編目的冰川分布大國。結果顯示，過去60年中國冰川面積整體減少約26%，約7,000條小冰川完全消失。

西北研究院前年組織相關科研人員組成專業工作團隊，實施以2020年為現狀年的第三次中國冰川編目編制工作。根據第三次中國冰川編目，2020年前後中國最新冰川面積約為4.6萬平方千米，冰川總條數約為6.9萬條。與第一次中國冰川編目相比，1960年代至2020年期間中國冰川面積整體減少約26%；與第二次中國冰川編目相比，2008至2020年期間中國冰川面積整體減少約6%，表明最近十多年中國冰川已進入快速退縮階段。

第三次中國冰川編目採用空間與時間解像度更高、質量更好的光學衞星遙感數據，同時結合第二次中國冰川編目經驗和最新技術，構建更高效快捷的體系化冰川編目方法，使冰川編目短期內快速完成。今次同時編制了面積小於1萬平方米、處於消亡狀態的殘餘冰體，總數量約3萬條，更清晰地反映中國冰川的分布和狀態。