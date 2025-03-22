賭石賣8千萬人民幣切開貶值近20倍　玉石商人判囚15年

內媒周五（21日）報道，「中國賭石第一案」周一（17日）在河北省霸州市法院一審宣判，玉石商人張有省和張曉林詐騙罪成，分別被判囚15年及10年，並處罰金50萬和20萬元（人民幣，下同，53.6萬和21.5萬港元），另一被告陶德軍則無罪。

案情指，雲南玉石商人張有省2019年4月24日在中間人張曉林和陶德軍促成下，將一塊價格8,000萬元（約8,580萬港元）的翡翠賭石，賣給河北省知名鋼鐵企業董事長馬某波。這塊翡翠賭石切開後，經估價認定不超過436.97萬元（約468萬港元），業內稱之為「切垮」，即切開後的翡翠原石價值遠低於預期。馬某波聯絡張有省等人，提出願出高價再購入一塊高檔賭石，張有省和張曉林再赴緬甸收購賭石。但馬某波其後質疑張有省等人虛構賭石產地，要求他們退還第一塊賭石貸款，並扣下第二塊賭石，協商無果後報警。

起訴書稱，張有省、張曉林和陶德軍將該翡翠玉石產地虛構為緬甸木那坑口，檢測顯示實際產地為危地馬拉。法院認為，張有省夥同張曉林採用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取馬某波的信任後向其銷售產地不符的翡翠原石，數額特別巨大，二人行為均已構成詐騙罪。對於一審判決，張有省和張曉林準備提起上訴。