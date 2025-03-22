地球「熄燈」一小時　全港逾4000機構大廈等響應

維港兩岸多座建築物響應一年一度的「地球一小時」活動，今日（22日）晚上8時30分「熄燈」一小時。主辦單位表示，今年全港有超過4,000間公司、機構及大廈參與熄燈行動，其中國際金融中心、環球貿易廣場、青馬大橋、政府總部樓等多座地標建築都響應。而「幻彩詠香江」燈光音樂匯演亦暫停，匯演明晚（23日）將如常上演。

節能減排活動「地球一小時」由世界自然基金會舉辦，活動邀請大眾關燈及停用非必要電器1小時。環境及生態局氣候變化專員李學賢在熄燈儀式上表示，應對氣候變化是全球共同議題，去年是全球及香港有紀錄以來最暖的一年，多個酷熱天氣警告、熱夜等現象反映極端天氣增長趨勢。

李續指，政府將透過淨零發電、節能綠建、綠色運輸，以及全民減廢4個策略，爭取於2035年前將碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前實現「碳中和」，而2023年本地人均碳排放量已比2014年下降近3成。應對氣候變化需要全港市民共同參與，希望大眾共同建立綠色低碳生活方式。