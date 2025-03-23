母乳庫運作兩月逾百位捐贈者　本月分發予醫管局轄下9間NICU

香港兒童醫院的香港母乳庫，已招募到超過100位合資格捐贈者，收集逾300公升母乳。香港母乳庫總監黃明沁指，母乳庫本月展開第二階段服務，將捐贈母乳分發至醫院管理局轄下九間新生兒深切治療部(NICU)，其中早產嬰兒，即出生時母親懷孕不足32周、其體重低於1.5公斤，以及罹患嚴重疾病，例如先天性心臟病或曾接受腸道手術的嬰兒，均會獲優先餵食捐贈母乳。

母乳庫能夠為健康風險較高的嬰兒送上珍貴禮物，有賴於一群愛心媽媽無私奉獻捐出母乳。陳敏婷是其中一位捐贈者，她的兒子於去年4月出生，因患有嬰兒黃疸住院，她因此延遲餵母乳，導致奶量偏低，兒子亦只好喝奶粉補充，卻出現腸胃不適、睡不安穩的問題。護士建議她定時泵奶提升奶量，約3個月後她成功轉為全母乳餵哺。

陳敏婷憶述追奶的過程異常艱苦，但每當見到兒子活力充沛，都覺得這個決定值得：「珍貴的母乳恍如一座橋樑，促進我和兒子之間的交流。」如今她的兒子開始進食更多嬰兒食品，一天只喝三次奶，她也恢復全職工作，但她仍保持每天泵奶四次，多出的一次正是預留作捐贈。

黃明沁表示，母乳庫對母乳捐贈者有嚴格規定，捐贈者必須正在授乳、其寶寶在1歲以下，身體健康，捐贈前需接受藥物史等全面評估，成為捐贈者之後也要每3個月驗血一次。而捐贈母乳運抵香港母乳庫後，來自同一捐贈者的母乳會放在一起，再分裝至獨立密封奶瓶，以巴士德消毒法處理，並進行微生物檢測和營養分析。整個過程均受嚴格溫度控制。