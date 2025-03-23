改替代役演訓召集範圍　應對非常事變

因應非常事變或戰時執行民防任務需要，台灣內政部近日公告修正相關辦法，明定替代役演訓召集日數從之前1天之內改成5天之內，可視需要酌增年限、次數、日數，同時也刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天規定。

「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」經修正後，明定演訓召集由內政部按年度計劃於退役後8年之內實施，同一年度以1次為限，每次5天以內，內政部必要時得視需要酌增年限、次數、日數。

內政部指出，所謂「必要時」是指因應全球氣候異常、國際情勢緊張及天然災害頻繁發生需求，而「視需要」則是平時由內政部與全民防衞動員體系共同商討，或由召集機關報請內政部審酌核定，決定是否增加召集年限、次數及日數。

例如，為了應對國際情勢嚴峻或重大天然災害，有必要提升備役役男自救互助技能，並強化面對災害的應變能力，經與全民防衞動員體系會商後，得召集退役後9年以上至除役前替代役備役役男接受民防專業訓練。

針對勤務召集部分，是次公告修正亦刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天規定，內政部得視需要酌增日數。