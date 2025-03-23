當局指市區設無人機起降點有限制　將修法容許載人試飛

政府正積極推動低空經濟發展，首批「監管沙盒」試點項目已正式出爐，共計38個項目獲選。運輸及物流局表示，市區範圍人口密集，亦都有高樓大廈，要找到一些適合的起降點是有一定限制，當局現時試驗的地方，包括在一些特定園區，園區內或可選取適合的時間試飛，甚至在一些大樓上也可以飛過的，亦都可設定一些適合的降落點和起飛點，那裡會有一個細小的定位，讓無人機起降；但若在市區內，要視乎現時在公共交通服務，或者其他的物流配送，效率也是相當高，故無人機或低空經濟，最終希望能創造一個經濟價值，「多啲可以試驗到，多啲實際操作到」，但也會考慮成本效益，如何才能把低空經濟發揮到最強和理想。

運輸及物流局長陳美寶今日(23日)在電視台節目指，低空經濟要選取適合範圍和路線時，考量現時路面或海面上，距離不算飛得很高的地方，至於再高一點的時候，可能是一些民航通道，維港兩岸海面上正是現時政府飛行服務隊飛行範圍，因為他亦有提供救援等其他服務，故要顧及在不同空域進行分野，會持開放態度，盡量兼顧安全和實用性之間，可否找出適合的地點。陳透露有一個項目會在招商碼頭進行試驗並結合科研，希望當有無人機試飛時，會有另一個無人機做監測，收集數據，作為日後系統設計時會有很大的作用。

被問到在市區實施無人機物流配送，其效率是否不高？她指現時在香港，除了香港和九龍核心地帶，新界偏遠地區，另外本港有很多離島，同樣很多居民居住在不同地方，目前若涉及運送物資、信件、藥物、樣本等，可能要通過多重交通工具才能運送到，所以在時間性或效率性相對不高，故日後在試驗項目內，重點會有由園區飛往離島，包括馬灣、愉景灣和長洲等，可建立一些特定航道和配套設施，屆時會提供很多經驗予當局，若有一些適合的地區，只要找到而航線不會對現時民航適合的起降點造成干擾，亦要顧及路面交通，在有關方面會積極研究。若要擴大範圍會選在北部都會區，會與發展局等在土地規劃可預留規劃標準，可預留硬件措施。

提到載人機未能進入第一階段。她則指目前首階段個別項目的機種有能力載人，當局稍後會讓其試驗，但政府會修訂附屬法例，容許載人試飛。對於日後可載人的超大型工具，當局未來會修訂民航的法規框架，或設專屬法例處理。對於有人關注無人機的安全及私隱影響，她稱今季會有修例建議，涵蓋私隱保護，又會放寬無人機的負重。