蝙蝠魚深海小機械人　實現萬米深淵漫步

內媒近日報道，由北京航空航天大學機械工程及自動化學院研究團隊聯合中國科學院深海科學與工程研究所、浙江大學歷時6年共同研發的軟體機械人，成功實現了在地球最深處、太平洋馬里亞納海溝的萬米深淵自由游動。這一突破性成果標誌中國在深海機械人領域取得重大進展，為深海探索開闢了新的可能性。

受蝙蝠魚啟發，此次研發的多模態軟體機械人能夠游動、滑翔、爬行，身長不到50厘米、體重僅1,500克。研究團隊設計出全新深海驅動裝置，利用在低溫環境下，可實現高頻循環主動變形的形狀記憶合金作拮抗驅動，達到驅動手性超材料單元的雙穩態突跳切換，實現驅動器的快速循環擺動；巧妙將深海高壓對軟材料的負面影響，轉化為提升機械人驅動性能的助力，克服了以往在深海高壓環境下，柔性材料驅動器性能衰減的難處。

團隊負責人文力教授介紹，一萬米深海壓強對小機械人來說，相當於壓了一座小型冰山。此前，能到達該處的深海機械人多為重量達數噸的剛性體大型潛航器。相關研究成果上周四（20日）發表於國際學術期刊《科學機械人》。目前，團隊正致力結合人工智能技術與深海柔性機械人，實現更大範圍深海探測和監測。