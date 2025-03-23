推動「社會處方」　團體冀以藝術運動等　改善青年精神健康

香港中華基督教青年會(YMCA)於今日(23日)舉行「社會處方日2025」，提供10個藝術、創作、運動等社會處方體驗工作坊予公眾參與，讓公眾認識及親身體驗「社會處方」的多元形式，並設有「社會處方」交流會，邀請來自醫療、社福及學術界的專家，分享最新經驗與實踐，讓業界及公眾一同探索醫社協作與社會資源整合的新模式。

精神健康問題近年備受關注，YMCA推動「社會處方」，將醫療與社區資源結合，為青年提供個人化的非藥物治療方案，透過藝術、運動、輔導等方式，幫助他們改善精神健康。

總幹事劉俊泉指出，健康不僅限於醫療層面，還涉及社會、心理、情感及靈性的多方面平衡。因此YMCA自2023年開始積極推動「社會處方」，期望透過連結社區資源，為有需要人士提供個人化、藥物以外的整合健康管理方案，提升整體福祉。

YMCA指，「社會處方」在某些國家和地區已被廣泛應用，例如英國是首個國家將「社會處方」模式納入國民保健的長遠策略，YMCA亦於今年推出「青年『社區連結員』大使計劃」，培訓30位年齡介乎15至24歲的青年，成為「社區連結大使」。透過中醫養生、大自然活動、藝術及運動等不同處方體驗，讓「社區連結大使」先學習關顧自我，提升自我覺察與身心靈社健康，學習同理心，理解他人需求，從而日後於社區及朋輩之間推廣「社會處方」。