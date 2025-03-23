機構辦同樂日體驗新興運動　年底挑戰本港首個匹克球世界紀錄

有機構舉行慈善運動計劃，今日（23日）先舉行運動同樂日，希望燃點社區運動熱情，該計劃預期到年底，有機會挑戰香港首個匹克球健力士世界紀錄。同樂日設多個新興運動區，為市民帶來匹克球、軟式曲棍球、穿雲箭等體驗，親身感受運動的樂趣與活力。香港七人欖球運動員李卡度及莊嘉欣在活動中勉勵青年，又分享其逐夢心得。

活動今年舉辦第二屆，今日舉行啟動禮。當局稱去年第一屆活動，約有6,000名基層和有特殊學習需要的青年受惠，今年正值粵港澳三地合辦第15屆全運會，計劃下4個受惠機構策動了多項青年體育活動和全運會交流活動，促進青年體育共融，在屋村和社區營造全民運動的氣氛。

今年的活動計劃涵蓋4個受惠機構的多元化項目，包括舉辦少年帶式欖球培訓，聚焦低收入及少數族裔青年，並提供青年助教及裁判課程；亦有針對基層青年提供運動培訓班、進階班及競技日，涵蓋匹克球、跑步及花式跳繩等項目；還會舉辦多場嘉年華，將新興運動帶給青年人，預計在年底時，有機會挑戰香港首個匹克球健力士世界紀錄。

是次啟動禮亦邀請到香港七欖運動員李卡度及莊嘉欣，於台上分享逐夢心得，「運動的奇妙之處，在於高有低，往往就是從失敗挫敗中領誤真諦，面對愈強的對手，隊伍就愈團結一致，當你贏的時候就會明白一路以來的失敗，就係為了這一刻。」