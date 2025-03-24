人口普查小型試驗統計調查　港府抽選約9,000個單位參與

政府統計處將於今年4月1日至7月31日期間，進行一項小型試驗統計調查，測試2026年人口普查的問卷設計和運作，以及就相關安排徵詢住戶意見。統計調查是根據《普查及統計條例》(第316章)第IIIA部的規定進行，搜集的個別人士及住戶資料會嚴加保密。

香港將於2026年進行人口普查，搜集有關本港的人口及社會經濟特徵，以及按地區分布的最新基準資料。統計處已抽選約9,000個分別位於東區、觀塘、深水埗和荃灣的屋宇單位參與小型試驗統計調查，被選中的屋宇單位的住戶需提供人口和社會經濟特徵資料。統計處亦會邀請住戶就問卷設計及普查運作提供意見。

被選中參與統計調查的住戶會收到由統計處發出的通知信。住戶可依照通知信上的資料登入「網上問卷系統」填報問卷，或致電普查熱線進行電話訪問。處方的統計員亦會到訪未回應的住戶進行面談訪問。

統計處提醒，若住戶沒有向統計處提供聯絡資料，處方不會主動致電、發送電子郵件或文字短訊給住戶。統計員會穿着背心制服和攜帶政府僱員身份證/統計員身份證及由統計處簽發的身份證明書，以供識別。