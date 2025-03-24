保留編外職位負責工會登記　議員質疑時限長工作重疊

政府早前建議修訂《職工會條例》，包括終身禁止違反國安罪行的人士成為職工會幹事或職員。立法會人力事務委員會今日(24日)討論保留勞工處一個有時限的首席勞工事務主任編外職位，加強規管職工會以維護國家安全，並推動勞資協商，促進勞資和諧。有議員認為延長職位3年太長，「2年係咪合理啲呢？」他又認為財赤字下要考慮整合工作。當局認為維護國家安全只有進行時，沒有完成時，未來會檢視是否轉為常額職位。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，該職位會領導勞工處轄下的職工會登記局及勞資協商促進科，工作為「加強法例制度」、「完善執行機制」、「推廣國安教育」及「統籌勞工處維護國家安全的工作」。他指完成修例只是「新階段的開始」，維護國家安全只有進行時，沒有完成時。

他又稱，現時只有3個首席勞工事務主任常額職位，難以兼任，而涉及的編外職位已計算在編制內，不會增加勞工署編制，而建議延長首席勞工事務主任編外職位的，薪酬為首長級第1點、為期3年。

有工會背景的議員黃國指「黑暴」期間有人士利用職工會平台從事政治工作，他們或不掌握作為職工會甚麼該做、甚麼不該做。但他關注延長職位3年是否太長，「2年係咪合理啲呢？」他又認為現時已有最低工資一年一檢機制等措施減少工作量，財赤之下未來能否整合工作。

孫玉菡指內部討論後認為續期3年是「最少」，指國安工作沒有停頓時間，即使完成修例，「你唔可以有個大門之後，無人看門口㗎嘛。」他舉例，修例後對於境外政治勢力的規管更嚴密，工作只會有增無減，又認為即時現時有最低工資一年一檢機制，但是檢討時間更頻密亦是工作量。

有議員關注職位未來會否再次延續，孫玉菡重申維護國安沒有完結，「今日太平唔代表他日太平㗎嘛」，認為不能滿足於一時太平。他說相關工作有長期需要，未來有更多數據後，會評估是否將職位變成常額職位。

另有議員關注編外職位「推動勞資協商，促進勞資和諧」的工作內容，是否與常額首席勞工事務主任有重疊。勞工處副處長(勞工事務行政)何錦標表示，額職首席勞工事務主任負責統領勞資關係科、提供調停服務，以及檢討法例；編外首席勞工事務主任主要為教育及預防性工作。