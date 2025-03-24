涉發布口交照要挾女方發生性行為　快餐店男經理否認控罪

一名麥當勞分店經理，涉嫌帶年僅15歲的兼職女侍應到店舖更衣室，摸胸接吻並要女方為他口交。到女方16歲時，經理更涉嫌帶他到住所口交，並被指偷偷拍照，威脅女方跟他發生性行為。涉案男經理否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及兩項未經同意發布或威脅發布私密影像，案件今(24日)在區院開審。控方指，被告利用他作為經理的職位犯案。

男被告江垚現年32歲。控方開案陳詞指，X現年19歲，2021年8月開始，在灣仔一間麥當勞當兼職侍應。案發時，被告是該麥當勞經理。2022年3月3日晚上，被告帶X到麥當勞的更衣室，期間，被告用手摸X的胸及吻她。被告要求X為他口交，X照做。事後，兩人仍然是朋友。當時X只有15歲。至2022年7月及8月，X先後到被告住所，X有為被告口交，兩人有發生性行為。

控方續指，2022年8月23日，X應被告早要求，把自已下體私密處的照片，透過微信發給被告。同年9月5日，被告威脅X要她與被告人進行性行為，否則他會將X的私密照片發布。X沒應允被告的要求。被告嘗試聯絡X，X將他的訊息封鎖了。2023年4月29日，被告透過微信，向X一名前同事發送了一張X向被告進行口交的照片。X相信相片是在被告住所內拍下的。她不知被拍照。這令X受到侮辱、驚嚇及困擾。被告警誡下指「我唔清楚咩事」。

案件編號：DCCC18/2024