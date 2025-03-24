議員倡九龍新海濱與啟德體育園區結合　海心段舉辦香港水燈節

《保護海港條例》修訂將恢復二讀。有政黨建議藉此契機，在「簡化在維多利亞港進行小規模填海工程的機制」之下，打造九龍新海濱，改善紅磡及土瓜灣附近海濱長廊的連貫性和暢達性，再進一步與現時尖沙咀及觀塘一帶的海濱長廊連接，創造一個集休閒、文化、商業及生態於一體的世界級海濱空間。透過增設行人通道、海濱棧道、轉盤橋，開合橋等，解決因道路或建築物阻隔而造成的海濱斷裂問題。

在馬坑涌/宋皇臺段，政黨建議政府為翔龍灣對開 (臨海煤氣設施段)的海濱，研究增設行人路連接的可行性，將「九龍新海濱」與啟德體育園區結合，打造「體育+旅遊」的經濟模式，例如舉辦海濱馬拉松、單車賽等，吸引體育愛好者及遊客。而海心段(海心公園對開的魚尾石) ，建議在海濱區域舉辦「香港水燈節」，參考泰國傳統水燈節的慶祝方式，讓市民及遊客體驗放水燈、欣賞文化表演及品嘗泰國美食。以「文化節慶」為主題海上活動，帶動區內商業活動，促進本地經濟發展。

政黨預期若九龍新海濱能完全貫通、配合現存的郵輪碼頭和啟德體育園區，加上未來由啟德社區隔離設施改建「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，九龍新海濱將有巨大的潛力成為一個世界級的海濱景區；建議九龍新海濱加強採用環保主題的設計概念，例如設立綠化帶、雨水收集系統及節能照明系統，減少對環境的影響。此外，海濱區域將推廣綠色出行，例如增設單車徑及步行區，鼓勵市民減少使用私家車。