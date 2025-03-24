3乘客受高薪引誘欲偷渡　的士司機報案攔截

廣西防城港邊境管理支隊楠木山邊境檢查站民警月初接獲的士司機報案，指搭載的3名乘客形迹可疑，懷疑他們企圖偷渡。3人是親戚關係，他們供稱受高薪工作吸引，企圖從東興市偷渡出境，的士司機獲表彰和獎金。

的士司機在3月初從廣西南寧搭載了3名乘客前往東興，臨近楠木山邊境檢查站時，乘客突然在高速路段提前落車，且神色慌張。司機根據多年跑車經驗報案，警方接報後在附近區域展開嚴密搜查，在一處山道附近逮捕3名可疑人員。周姓男疑犯供述，去年底收到許多關於境外高薪工作的短訊，和表舅林某鋒、表哥林某閒聊時一拍即合，聯絡協助偷渡的「蛇頭」，企圖從東興市偷渡出境。據「蛇頭」介紹，出國後的工作內容是影片剪輯和拍攝，每月最高賺50萬至60萬元（人民幣，下同，約54萬至65萬港元）。

3人雖然無相關工作經驗，但仍受高薪吸引，懷揣「百萬剪輯師」的夢想，按照「蛇頭」的指示，從外省輾轉到廣西，他們涉嫌結夥偷渡被刑事拘留。的士司機上周二（18日）獲獎勵1,500元（約1,626港元），表彰其協助打擊偷渡的行為。警方表示，許多所謂境外高薪、月入百萬的招聘訊息，實際是犯罪團夥的誘餌，一旦被對方誘騙出境，就會被限制人身自由，淪為幫兇。