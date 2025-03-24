七欖開閉幕激光煙火炒氣氛　旅發局邀南韓啦啦隊助興

首度移師啟德體育園舉辦的香港國際七人欖球賽(香港七欖)，將於本周五(28日)起一連3天舉行。旅發局今日(24日)表示，將在開幕典禮上引入全新激光投影表演，閉幕禮更首次開放球場天幕綻放煙火；賽事期間亦會邀來人氣南韓職業棒球隊啦啦隊助陣，期望能展現「盛事之都」的動感魅力。

香港七欖將雲集全球30隊頂尖七人欖球隊，一連3日在可容納5萬名觀眾的啟德主場館上演共72場賽事。除支持主辦的中國香港欖球總會(欖總)在首天比賽安排飛龍舞獅打響頭炮，旅發局亦會在開幕禮上演五光十色的激光投影表演，投影會融合香港元素圖案，以及呈現經典的賽事場景，搭配多變的閃爍效果與強勁的音樂節奏，點燃全場氣氛。

賽事期間，旅發局邀請南韓冠軍級棒球隊啦啦隊、憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」其中7員，包括隊長金韓拿、劉世彬、朴星垠、千素妍、李昭旻、尹世麗及高嘉彬來港打氣助陣。她們將表演應援舞，並在主場館及七欖球迷村快閃表演，以活力四射舞蹈與現場觀眾互動。

而下周日(30日)的閉幕式上，打開天幕的球場上空將呈獻煙火匯演。旅發局在四方看台上蓋將安裝28個發射點，以多角度發放25米高的十色煙火，配合球場草坪上多支8米高的火燄巨柱助興。局方又特別設立專頁，包括「啟德及周邊地圖指南」、交通攻略、周邊美食、購物及玩樂打卡熱點，並於社交平台為參與七欖的球迷規劃玩樂指南，更推出相關購物餐飲優惠，擴大盛事效益。

而在主場館內南舞台，表演陣容亦包括英國著名電子舞曲先驅DJ Pete Tong、意大利唱作歌手GALA及英國搖滾樂隊Kaiser Chiefs。啟德體育園東面的多用途活動區域，賽事期間亦設香港七欖球迷村開放予持票球迷，設有直播比賽的大螢幕、餐飲攤位、酒吧、商店和兒童專區，並提供娛樂體驗及預先安排的球隊見面會。