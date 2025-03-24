漁船走私2500萬乾魚翅等貨　4船員被捕明西九提堂

香港海關上周六(22日)偵破海上走私案，檢獲32箱走私貨物，包括400公斤受管制乾翅、逾40萬件電子產品及1,200支雪茄，市值約2,500萬港元，拘捕4名中國籍男子，並扣查一艘用作走私的漁船。

上周六晚，海關有組織罪案調查科人員在屯門一帶執行反走私巡邏，期間發現一艘漁船停泊於屯門一岸邊，見到有人把數十箱貨物搬到漁船的甲板。當該漁船駛離岸邊時，關員持續對該漁船進行觀察，當看到漁船有機會從西邊海域駛離香港時，有組織罪案調查科人員隨即聯合港口及海域科進行聯合行動，部署船隻截查該艘漁船。

當該漁船駛近香港西北面水界準備駛離香港時，海關區域巡邏船立刻展開追截，且於大澳附近海域截停該艘擬開往內地的漁船，關員登船作出檢查。當時漁船上有4名船員，關員要求船長出示載貨艙單，惟對方未能提供載貨艙單及任何文件，關員隨即搜查該漁船，發現其中一個船艙布滿雜物，移開雜物後見到通往下層的通道。關員沿通道往船艙下層搜查，在一個暗格內起出該批走私貨物。關員拘捕該4名(31至53歲)船員，包括船長、輪機長和2名船員，他們現正被扣留調查。4人稍後將被暫控一項「企圖輸出未列艙單貨物」罪，案件明日(25日)在西九龍裁判法院提堂。

海關經初步調查後，相信有不法分子僱用有關船員，以漁船作掩飾把該批貨物偷運到內地。因該批走私貨物收藏於船體結構的暗格或分間位置，有理由相信該漁船被改裝去收藏走私物品，所以該漁船亦被海關扣查，稍後會安排合資格驗船師檢驗該漁船。

案件中，走私的貨物包括受管制乾漁翅、電子產品和雪茄，估計不法分子走私受管乾魚翅的原因有兩個，一是內地一向對貴價食材需求相當殷設，二是若要正常出口受管制乾魚翅，是需要領取相關出口許可證，因此不分法子才鋌而走險偷運乾魚翅到內地。另外，走私最主要是逃避國家稅項，以今次檢獲的走私貨物的貨值計算，一旦成功偷運到內地將可逃避約300萬港元稅款。