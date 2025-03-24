承認向政總掟漆油彈　無業女還押至4.11判刑

金鐘政府總部後門及夏慤道近添美道行人路花槽，於去年11月遭人淋潑紅色漆油，事場一名中年女子疑涉案被捕，被控兩項刑事毀壞罪。該中年女子今日(24日)於東區裁判法院承認該兩項控罪，並於求情稱在新冠疫情期間失業後有經濟壓力，當日又求職失敗才犯案。不過，裁判官認為被告當時明顯有備而來，並決定先提取被告的背景報告，被告須還押至4月11日判刑。

女被告麥家敏(46歲，無業)被控兩項刑事損壞罪。控罪指被告於2024年11月19日，在立法會道1號立法會綜合大樓地下立法會花園、政府總部花槽及行人路，無合法辯解而損壞上述兩個地方，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。辯方求情指，沒有案底的被告有大學學歷，因為疫情原因失業，令她承受很大的經濟壓力。案發當日她因為求職失敗，情緒一時失控，才犯下此案，並無其他特殊目的。惟裁判官質疑被告當時是有備而來，並決定提取相關報告後判刑。

案情指，被告在案發當晚約6時許，在某平台高處擲下兩枝紅色油漆，令案發地點受到破壞。因案發現場有閉路電視，被告於事發後2日被捕，她其後在錄影會面時供稱「我一時唔開心咪扔樽紅油發洩。」

案件編號：ESCC 3132/2024